Le Jura veut serrer la vis sur le port du masque

...et les grands magasins

Troisième et dernière requête du canton du Jura au Conseil fédéral : rendre le port du masque obligatoire pour le personnel et la clientèle des grandes surfaces commerciales. En attendant, l’exécutif cantonal recommande ce lundi à la population jurassienne de porter le masque dans les bus, trains, gares et grandes surfaces en cas de forte affluence.