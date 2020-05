Les petits Jurassiens ont retrouvé leurs bancs d’école

« Nous avons mis en place plusieurs gestes barrières qui sont affichés dans les classes. Par exemple conserver un minimum de distance, éternuer dans son coude, ne pas trop mettre ses doigts dans la bouche et aussi ne pas se prêter les goûters, boissons et affaires d’école », résume Mélanie Godat, l’une des maîtresses d’école de Courgenay. Durant les deux prochaines semaines, la reprise par demi-classe devrait faciliter la mise en place de cette nouvelle vie de groupe





« Ca fait plaisir de retrouver les copains et la maîtresse »



Les enfants, eux, étaient surtout heureux de renouer avec les copains. « Ca me fait plaisir parce que je revois les amis, la maîtresse. Et puis l’école à la maison c’était compliqué parce que mon papa travaille à domicile et devait gérer mon frère et moi. Là, je vais mieux apprendre », lance même la jeune Mathilde, élève de 4P. Evan, 9 ans et demi, est lui déjà pressé de retravailler les mathématiques et l’environnement, ses matières préférées. Sans oublier les copains « qui ne sont pas tous dans mon groupe mais que je reverrai bientôt ». Bientôt car le retour en classe plénière se fera le 25 mai. La reprise du secondaire II et des écoles professionnelles n'est, en revanche, prévue que le 8 juin. /jpi