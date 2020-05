Des contrôles pointus sur les règles d’hygiène dans les restaurants

Une vingtaine de points sont passés au crible lors des inspections. L’inspection du travail veille évidemment à la mise à disposition du matériel de désinfection adéquat mais décortique également chaque trajet des serveurs et gestes du quotidien des professionnels afin d’améliorer les mesures de précautions. « Notre souhait c’est que tout le monde puisse travailler et que tout le monde soit protéger, clients et professionnels. Donc on appuie les restaurateurs, on répond à leurs questions, on ajuste mais on n’est pas du tout dans la répression. En revanche, pour ceux qui ne veulent pas se plier aux directives, il y aura une décision d’arrêt », résume Jean Parrat. Aucune fermeture n’a cependant été prononcée dans la restauration après une trentaine de contrôles effectués dans le Jura. En revanche, un salon de coiffure été contraint de fermer ses portes mais a pu rouvrir après s’être mis aux normes. /jpi