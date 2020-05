Une discussion franche et ouverte avec les CJ

Des avis exprimés librement de part et d’autre. Jeudi, le ministre de l’environnement, des membres du conseil d’administration de la compagnie des chemins de fer du Jura et son directeur ont partagé leur avis sur l’adjudication des lignes de bus à CarPostal. Cette décision, prise il y a une semaine, va affaiblir les CJ qui en exploitent deux. Le canton du Jura, qui est propriétaire de cette entreprise mais qui est aussi commanditaire de l’offre en transport public, estime que cette nouvelle donne sera profitable grâce à une offre étendue et une réduction des coûts. L’intérêt général prime ici sur celui d’une entreprise régionale. Le ministre David Eray, se déclare d’ailleurs « globalement satisfait de cette opération puisque les objectifs sont atteints ».