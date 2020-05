Bilan du confinement des seniors

Comment les aînés ont-ils vécu le semi-confinement? Les 65 ans et plus ont été considérés dès le début de la pandémie de coronavirus comme des personnes sensiblement à risque. La semaine dernière, le Conseil fédéral les a invité à reprendre leur vie sociale, retourner faire leurs courses ou se balader, tout en respectant les consignes sanitaires.





Nécessité de garder le lien

Pro Senectute Arc jurassien a ainsi joué un rôle important dans l'accompagnement des seniors de la région ces dernières semaines. La Fondation a dû adapter ses activités. « On a maintenu le lien par téléphone, organisé des courses et vérifié que les consignes étaient bien comprises et appliquées », explique François Dubois, directeur de Pro Senectute Arc jurassien.

« Le besoin des seniors le plus fondamental est maintenant de reprendre une vie normale », ajoute-t-il, alertant sur l’impact moral du semi-confinement. Les conséquences sur les personnes âgées « commencent à être inquiétantes », selon François Dubois.