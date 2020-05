Des célébrations filmées pour l’Ascension et la Pentecôte

Les catholiques de la partie francophone du diocèse de Bâle pourront profiter de célébrations diffusées sur Internet lors de l’Ascension et de la Pentecôte. Le site de Jura pastoral diffusera deux cérémonies à cette occasion. La messe de l’Ascension sera présidée par l’abbé Romain Gajo de Porrentruy dans la collégiale de St-Ursanne et sera visible dès ce jeudi matin sur Internet. Pour la Pentecôte, une célébration œcuménique qui rassemblera les Eglise catholique et réformée sera organisée au Temple de Delémont. Elle pourra être vue sur la toile dès le dimanche matin 31 mai. Les deux cérémonies – qui auront été préalablement enregistrées - seront réalisées par le Service de Communication du Jura pastoral, en particulier par le diacre Jean-Claude Boillat. /comm-fco