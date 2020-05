Tous ensemble à l’école

Dans l’école de Courrendlin, on a mis en place un sens de circulation dans les bâtiments, un rite du lavage des mains, les enseignants entrent après et sortent avant les enfants, des zones autour du pupitre, des aérations régulières des locaux. Jacques Widmer indique que le corps enseignant est assez confiant : « on est prêt ». Après ces deux premières semaines, les enfants ont appris à respecter toutes les réglementations et à s’approprier les mesures d’hygiène. Le directeur des écoles de Courrendlin que la distance sociale n’est pas obligatoire entre élèves. /ncp