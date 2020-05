Proposition de suppression des droits de patente pour 2020

Les hôtels et restaurants de la région pourraient ne pas avoir à payer les droits de patente de l’année 2020. Le Gouvernement jurassien propose d’introduire une disposition transitoire dans le décret concernant les taxes perçues en matière de patente d’auberge, de licences d’alcool et d’autorisation de spectacle. Il souhaite ainsi mieux soutenir les milieux de l’hôtellerie et de la restauration, touchés par la pandémie de coronavirus. Cette mesure de soutien sera soumise au Parlement. Elle aura une incidence financière pour l’Etat, de l’ordre de 250’000 francs, selon un communiqué publié lundi. /comm-cto