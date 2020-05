Les Jurassiennes et Jurassiens sont bien appelés aux urnes le 18 octobre prochain, malgré l’épidémie de coronavirus. Le Gouvernement l’a confirmé ce mercredi en réponse à une question orale du député UDC Philippe Rottet. Un seul changement est à noter : le délai du dépôt des listes de candidatures est repoussé de deux semaines. L’échéance est désormais fixée au 7 septembre et non plus au 24 août. /rch-gtr