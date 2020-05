Réouverture des urgences en journée à Porrentruy

Le site de Porrentruy de l'Hôpital du Jura retrouvera son service d’urgences dès le 1er juin. L’Hôpital du Jura a communiqué cette information jeudi. Le personnel soignant et les médecins des urgences à Porrentruy étaient mobilisés depuis le 27 mars pour renforcer le site d’urgences delémontain de l’H-JU et ses filières Covid et non Covid. Suite à l’accalmie observée sur le front du coronavirus, la décision a été prise de rouvrir le site ajoulot chaque jour entre 9h et 18h, « période la plus sollicitée avec en moyenne entre 8 et 10 patients chaque jour » explique l’H-JU dans son communiqué.





Réouverture des centres de jour

Les centres de jours rouvriront également leurs portes à partir du 2 juin. Des mesures devront être prises pour limiter les risques de contamination, précise encore le communiqué. Le nombre d’hôtes simultanés sera limité à cinq dans un premier temps et des masques seront mis à disposition lorsque les distances sociales ne pourront pas être garanties. /comm-tna