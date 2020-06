Le Jura sort de l’état de nécessité

Visites à nouveau autorisées dans les institutions de soins

Dès le 6 juin, les visites dans les EMS/UVP, appartements protégés et institutions sociales sont à nouveau autorisées dans des conditions définies par chaque institution. Au niveau des institutions sociales, les résidents peuvent à nouveau envisager des retours dans les familles, notamment durant les week-ends, toujours en respectant les normes sanitaires en vigueur. Au sein de l’Hôpital du Jura, les visites seront à nouveau autorisées dès le lundi 8 juin. Elles se feront dans un cadre déterminé : uniquement sur rendez-vous, horaires et nombre limité de visites. Des informations plus détaillées sont à découvrir ici.

Concernant les crèches, les conventions de placement qui prévalaient avant la crise seront rétablies à compter du 1er août. Cela ira de pair avec la reprise de la facturation par forfait mensuel.





Création d'une plateforme de gestion des stocks

Le Gouvernement reste prudent : si un rebond de la pandémie devait se produire, l’exécutif a décidé la création d’une plateforme logistique d’acquisition et gestion des stocks, notamment en matière de masque ou de désinfectant. Elle est destinée aux services de l’administration cantonale, aux écoles obligatoires et post-obligatoires, mais aussi aux professionnels de la santé et aux institutions de soins et sociales.





Maintien des élections cet automne

L’exécutif cantonal a aussi statué en faveur du maintien du calendrier des élections cantonales, à savoir un premier tour au 18 octobre 2020 et un second tour au 8 novembre. Le délai des dépôts de candidature reste fixé au 24 août prochain.

Le Gouvernement jurassien rappelle enfin que les mesures sanitaires doivent continuer à être respectées, même si la situation sanitaire est actuellement stable : aucun nouveau cas d’infection n’a été enregistré depuis plusieurs jours dans le Jura. Une seule personnes atteinte du Covid-19 est actuellement hospitalisée, plus aucune en soins intensifs. /comm-cto