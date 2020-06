Grève des femmes : la parole à Elisabeth Baume-Schneider

La Suisse a vécu un mouvement d’ampleur en faveur des femmes il y a presque un an. Le 14 juin dernier, des milliers de femmes se sont mobilisées pour faire entendre plusieurs revendications : égalité salariale, reconnaissance du travail non rémunéré et des actions contre les violences faites aux femmes, notamment.

Nos correspondants à Berne se sont penchés sur l’héritage de cette manifestation en compagnie de parlementaires de tous bords. La conseillère aux Etats jurassienne Elisabeth Baume-Schneider a participé à la mobilisation. En tant que politicienne confirmée, ancienne ministre du canton et ancienne directrice de la HES santé-social à Lausanne, la socialiste revient sur son rôle dans le mouvement au micro de Serge Jubin :