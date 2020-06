Aide financière de 20'000 francs aux Breuleux

Les Breuleux délient la bourse pour faire face à la crise liée au coronavirus. Le conseil communal indique lundi avoir mis en place des mesures financières pour aider sociétés locales, commerces et entreprises du village pour un montant d’environ 20'000 francs. Ainsi, les subventions communales annuelles seront majorées d’un tiers et le montant des locations de la salle de gymnastique sera réduit d’un tiers. Le Conseil communal annonce encore une réduction de la taxe de base annuelle des déchets, étant donné que les infrastructures des services communaux ont été moins utilisées lors de la fermeture totale ou partielle des commerces et des entreprises. /comm-gtr