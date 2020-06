Des bus à la place des trains sur la ligne Delémont – Delle

Les CFF mettront prochainement en place un projet complet de renouvellement des voies, perturbant le trafic sur la ligne Delémont – Delle. Du 4 juillet au 7 août, des bus assureront les trajets habituels des trains entre Delémont, Delle et Méroux à des horaires spéciaux. Les temps de parcours seront rallongés jusqu’à 25 minutes. Budgétés à 13 millions de francs, ces travaux permettront de renouveler la voie ferrée et la ligne de contact sur plusieurs tronçons et d’assurer plusieurs travaux d’entretien. /comm-sab