Les communes face à la crise du coronavirus

Les relations canton-communes en temps de crise

« Un Etat fort nécessite des communes fortes » : Rosalie Beuret, ministre jurassienne des finances et invitée à l’assemblée de l’AJC, a insisté sur le rôle joué par les autorités communales dans la crise du coronavirus.

L’impact financier de la pandémie sur les finances publiques est important, a rappelé la ministre. Trois mesures urgentes prises par le Gouvernement jurassien touchent directement la trésorerie des communes à hauteur d’1,4 million de francs. Elles concernent la suspension des intérêts moratoires sur l’impôt, l’accueil extra-familial et l’aide sociale. Rosalie Beuret a également évoqué le « niveau de collaboration et d’entente sans précédent entre Etat et communes ».