Le harcèlement de rue sévit à Delémont

« Le harcèlement de rue existe à Delémont » : ce sont les mots prononcés lundi soir par Esther Gelso à la tribune du Conseil de ville. La conseillère communale en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse a évoqué le sujet en réponse à une motion qui avait été adoptée l’an dernier par le législatif. La ville de Delémont a lancé depuis un questionnaire en ligne pour mieux connaître ce phénomène qui touche surtout les jeunes femmes et qui se caractérise par des sifflements, des remarques désobligeantes et pire encore, parfois. Les premiers résultats sont édifiants, comme l’explique Esther Gelso :