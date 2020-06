Premier feu vert pour les Arquebusiers à Delémont

Le second passage devant le Conseil de ville a été le bon pour le projet des Arquebusiers à Delémont. Le législatif a adopté lundi soir, par 38 voix contre 0, le message en vue d’une future votation. Deux modifications mineures ont été opérées dans la deuxième mouture du texte. Les électeurs delémontains devront se prononcer le 27 septembre sur un crédit d’études de 770'000 francs. Le projet qui doit voir le jour dans le secteur des Gros-Prés prévoit notamment la construction d’une école, de logements et d’un parking. Le Conseil de ville avait souhaité un message plus détaillé lors de sa précédente séance du 25 mai dernier, ce qui a été fait. Le message retravaillé par le Conseil communal est ainsi passé de 4 à 8 pages.

Le document stipule désormais que le futur complexe scolaire pourrait comprendre d’autres équipements comme une halle de gymnastique, une crèche ou encore une cantine. La question des places de stationnement a également été précisée. Le projet prévoit la construction d’un parking en souterrain et le maintien du nombre de places actuelles ainsi que de leur gratuité. Une part de logements à loyer modéré est aussi garantie, de même que la conformité avec le plan climat communal. La construction du bâtiment scolaire est estimée à 11,7 millions de francs avec une mise en service prévue à l’automne 2023. L’aval donné par le Conseil de ville au message satisfait Ernest Borruat, conseiller communal en charge des travaux publics :