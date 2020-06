Résurgence du Covid-19 dans le Jura

La pandémie n’est pas terminée dans le Jura. Le canton fait face à une résurgence du coronavirus : six nouveaux cas ont été confirmés depuis vendredi dernier, et un autre lundi, selon les derniers chiffres publiés sur le site de l'État. « Les chiffres sont les mêmes que début mars, juste avant l’état d’urgence », souligne le ministre jurassien de la santé, Jacques Gerber. Au total, 11 cas ont été enregistrés sur ces 10 derniers jours. Parmi eux, un enseignant de l’école secondaire des Breuleux a été testé positif. Tout le corps enseignant de l’établissement a été mis en quarantaine et les 112 élèves concernés sont en vacances dès mardi soir. « Pour l’heure, les élèves ne sont pas concernés par la quarantaine. Mais plusieurs ont été testés, nous attendons les résultats. Si certains d’entre eux sont contaminés, ils seraient placés à l’isolement, puis leurs contacts proches en quarantaine », prévient le chef du Service de la santé publique, Nicolas Pétremand.