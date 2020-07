Port du masque obligatoire dans les magasins jurassiens

Le masque sera obligatoire dans les commerces et magasins du Jura dès le lundi 6 juillet. Le Gouvernement jurassien a pris cette décision ce vendredi face à l’augmentation de cas de coronavirus. Plus d’une vingtaine de cas ont été confirmés ces dix derniers jours. Cette obligation sera valable pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 6 septembre, et concerne les personnes de plus de 12 ans. Les effectifs et moyens de la hotline santé ont également été adaptés pour répondre à l’augmentation des demandes de tests de dépistage. Les tâches liées au traçage seront renforcées par du personnel infirmier.







Mesures pour les visites renforcées



Les mesures pour les visites dans les EMS, UVP et appartements protégés seront renforcées. Un questionnaire de santé sera à remplir et le port du masque continuera à être obligatoire pour les visiteurs.

L’exécutif cantonal a également prolongé au 16 septembre la durée de validité des mesures de soutien forfaitaire des entreprises dans la réalisation de certaines formalités administratives, de soutien à des projets innovants afin de maintenir l’activité économique locale et le soutien aux personnes pouvant bénéficier d’une mesure cantonale en faveur es demandeurs d’emploi. Le Gouvernement rappelle enfin que les rendez-vous pour se faire dépister sont à fixer à la hotline cantonale au 032 420 99 00. /comm-gtr