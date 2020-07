Céline Robert-Charrue Linder et Vincent Schmitt : candidats des Verts

Les Verts jurassiens se lancent dans la course au Gouvernement avec Céline Robert-Charrue Linder et Vincent Schmitt. Samedi soir, à Cornol, l’assemblée générale a confirmé leur candidature. La co-présidente du parti, depuis quelques mois, souhaite décrocher une place dans l’exécutif cantonal cet automne. La Delémontaine de 50 ans siège actuellement au Conseil de ville et s’était présentée l’année dernière au Conseil national. Céline Robert-Charrue Linder occupe la fonction d’archéologue cantonale adjointe à l’Office de la culture. Quant à Vincent Schmitt, novice en politique, il travaille en tant que collaborateur scientifique à l’Office fédéral de l’agriculture, ainsi que sur la ferme de Cerniévillers. Le Vert, âgé de 36 ans, habite Les Enfers.

Développement suit. /ncp