Les boîtes de nuit font le nécessaire

Les boîtes de nuit sont-elles trop risquées en cette période de pandémie ? Alors qu’en France, les fêtards devront certainement attendre septembre, les discothèques suisses ont pu rouvrir depuis le 22 juin. On dénombre depuis des cas de contamination à grande échelle. Ces lieux propices aux échanges et à la promiscuité font pourtant le nécessaire pour respecter les règles en vigueur, exemple au Stageclub à Delémont. Son propriétaire, Franco Vinciguerra, a mis en place les mesures imposées par l’Office fédéral de la santé publique. Citons la tenue d’un registre, la limite de 300 personnes, la mise à disposition de gel hydroalcoolique et la prise de température corporelle. Pour s’assurer que les clients donnent leurs coordonnées exactes, la carte d’identité est demandée à l’entrée.