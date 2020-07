Plus de train sur la ligne Delémont-Delle

Les CFF profitent de l’été pour mener des chantiers. La ligne Delémont-Delle est fermée depuis samedi matin 4h jusqu’au 8 août. Cette fermeture impacte forcément les utilisateurs des transports en commun. Les trains RegioExpress et les trains de la ligne S3 sont supprimés. Ils sont remplacés par un service de bus. Les voyageurs doivent s’attendre à un parcours de 30 minutes plus long. La cadence à la demi-heure est toutefois maintenue. Le bus, qui dessert l’ensemble des localités entre Delémont et Porrentruy, fera le trajet en une cinquante de minutes. Un second mettra une trentaine de minutes pour relier directement les deux chefs-lieux. Autres conséquences, les groupes ont l’obligation de réserver leurs places. Tout comme pour le transport de vélo.

Les correspondances sont assurées à Delémont et Meroux et les horaires des Chemins de fers du Jura sont adaptés pour le trajet depuis Glovelier et Porrentruy. Les travaux n’ont par contre aucune répercussion sur le trafic SNCF entre Delle, Meroux et Belfort. /ncp