La liaison entre Bienne et Soleure subit une perturbation lundi après-midi. L'interruption se situe précisément entre Bienne et Granges Sud. De nombreux trains sont supprimés entre Bienne et Soleure, Bienne et Granges Sud, ainsi qu'entre Bienne et Moutier. Des bus de remplacement sont en place au départ de Bienne. La durée de la perturbation est estimée jusqu'à 18 heures, selon les CFF. /cbe