La justice jurassienne avalise le port du masque dans les commerces

La justice jurassienne donne raison au Gouvernement concernant le port du masque dans les commerces et les magasins. La Cour Constitutionnelle rejette la requête d’un citoyen. Le recourant demandait de suspendre avec effet immédiat l’entrée en vigueur de cette obligation qui est effective depuis ce lundi et pour une durée d’au moins deux mois. Il estimait, notamment, que la modification de l’Ordonnance cantonale décidée par le Gouvernement n’avait pas été préalablement publiée dans le Journal officiel. La présidente de la Cour constitutionnelle a statué à titre provisionnelle et a procédé à une pesée des intérêts. Elle a ainsi estimé que la sécurité sanitaire justifiait une telle mesure face à l’augmentation du nombre de cas de coronavirus dans le canton du Jura. /comm-fco