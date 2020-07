La quarantaine des deux collèges a pris fin

C’est certainement le début des vacances scolaires pour plus de 360 élèves. 410 enfants et enseignants devaient rester à domicile après la confirmation de plusieurs cas de coronavirus dans les collèges des Breuleux et de Haute-Sorne début juillet. Après dix jours, la quarantaine s’est terminée, respectivement, vendredi soir et samedi soir. Il s’est avéré que, pendant cette période de confinement, plusieurs nouveaux cas sont apparus.

Au total, quatorze personnes ont été testées positives au coronavirus. Un dépistage a été réalisé lors de l’apparition de symptômes. Ces malades ont alors été placés en isolement, qui prend fin 48h après la disparition des symptômes. De plus, leurs proches ont été mis en quarantaine. Dans le collège des Breuleux, deux enseignants et six élèves ont été testés positifs. A Haute-Sorne, aucun enfant n’a été touché, alors que six enseignants ont contracté la maladie. Sophie Chevrey, l’adjointe du chef de Service de santé publique, précise que le virus s’est vraisemblablement transmis en dehors de l’enseignement. /ncp