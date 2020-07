Les magasins de village ont tiré leur épingle du jeu

Des livraisons en masse

A Grandfontaine, environ 35 foyers étaient livrés par semaine. Le Mini-Marché de Delémont ravitaillait, quant à lui, jusqu’à 40 personnes par jour et même deux fois plus la veille de Pâques. Les habitudes de consommation ont aussi changé pendant cette période. Romain Bürki, le propriétaire du magasin Delémontains, a remarqué que certains produits avaient la cote comme la levure de boulanger ou la farine, puisque les clients avaient plus de temps à consacrer à la cuisine.





Un retour à la normale

Depuis la fin des mesures de semi-confinement, certains magasins se retrouvent bien vides. C’est surtout la réouverture des frontières à la mi-juin qui a changé la donne. Les épiceries de Vendlincourt, Alle et Grandfontaine l’ont bien remarqué : leur chiffre d’affaires est désormais stable par rapport à l’année dernière. A Delémont et Mervelier, la différence est moins flagrante. Difficile pour ces propriétaires de différencier les effets des vacances et le retour des vieilles habitudes. Par contre, au P’tit mag à Mervelier, Emilie Unternehr, relève que cette période marquée par le coronavirus a permis de fidéliser certains clients.







« La boule au ventre »

Même si ces magasins de village ont enregistré un beau chiffre d’affaires, Cyril Vuillaume relève les sacrifices qu’il a fallu faire : « les journées commençaient tôt, finissaient tard ». Le propriétaire du Mini-Marché de Grandfontaine admet que cette situation était intenable sur le long terme. Avec honnêteté, l’épicier avoue qu’il allait travailler avec « la boule au ventre » de peur de contracter la maladie, de la transmettre à ses clients et de devoir fermer le magasin. /ncp