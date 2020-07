Le pari osé du brunch à emporter

Fini la grande tablée et le buffet convivial. Un pari risqué « mais qui nous a tout de suite plu », réagit Sylvie Fleury. « C’est l’Union suisse des paysans qui a soumis l’idée. C’est un nouveau concept mais on s’est dit : pourquoi ne pas essayer ? Effectivement les autres années, c’était la convivialité avec même des animations musicales. Mais là on s’est justement dit que certaines personnes seraient réticentes à se mêler à la foule. Cela peut aussi permettre é des familles de venir chercher leur brunch et d’aller faire une excursion dans la nature, on a remarqué les années passées que beaucoup aimaient faire une balade entre le petit déjeuner et le midi ».





Une soixantaine de réservations



Le Clos des Cantons est la seule exploitation de la région à proposer uniquement une formule à emporter et Sylvie Fleury a déjà enregistré une soixantaine de réservation. « On est content parce qu’on s’est quand même demandé si ça allait plaire ou non. Habituellement, on accueillait 120 personnes. Forcément on ne s’attend pas à faire financièrement une aussi bonne édition. Mais ce qui nous paraissait important était de garder le lien entre producteur et consommateur ». Un pari osé mais qui pourrait bien finalement être réussi grâce à l’engouement croissant autour des produits locaux constaté depuis le semi-confinement. /jpi