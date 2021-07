Pas de fête nationale au Bambois

Bien que la situation sanitaire se détende et que l’on se rapproche d’un retour à la normale, le Conseil communal de Delémont a préféré annuler la traditionnelle sortie au Bambois lors de la fête nationale. « Les restrictions imposées par la situation sanitaire ont été jugées trop contraignantes pour maintenir une fête qui se veut conviviale et ouverte à tous », argumente l’exécutif. Les Delémontains sont plutôt invités à profiter des festivités du 1er août auprès des restaurateurs locaux. L’édition 2022 pourrait par ailleurs déboucher sur un nouveau format et se voir relocalisée en ville. /comm-jpi