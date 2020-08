5G : L’HJU a « pris toutes les précautions possibles »

Accusé lundi d’être complice de l’installation de la technologie 5G de Swisscom sur le toit de l’hôpital de Delémont, l’HJU a tenu à réagir aux propos du collectif JuraNON5G. L’établissement, partie prenante de ce dossier en tant que propriétaire du bienfonds et non de l’antenne, affirme avoir « pris toutes les précautions possibles » afin de s’assurer du respect du cadre légal.







L'HJU a demandé des garanties sur le respect des valeurs légales d'émission



« Il a notamment demandé des garanties à l’opérateur quant au respect des valeurs limites fixées par « l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant » (ORNI) en matière de protection de la santé et des valeurs maximales. (...) Les calculs menés par les autorités concernant cette antenne ont révélé une exposition inférieure à 80% de la valeur limite, ce qui est conforme aux lieux à utilisation sensible », précise le communiqué.







Concertation avec les autorités communales et cantonales



L’Hôpital du Jura s’est également rapproché des autorités communales et cantonales afin de s’assurer que tout était réuni pour garantir le respect de la santé des usagers de l’hôpital, mais réaffirme qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités compétentes. L’HJU rappelle également que ces ondes sont notamment utilisées par les services de secours, ce qui avait historiquement conduit à l’installation de l’antenne sur le toit de l’établissement delémontain. /jpi