La réouverture de la ligne Delémont-Delle est prévue samedi

Ça roule sur la ligne ferroviaire Delémont-Delle. Fermé depuis le 4 juillet pour divers travaux (renouvellement de la voie ferrée entre Bassecourt et Glovelier, pose de filets de protection contre les chutes de pierres, etc.) se montant à environ 13 millions de francs, le tronçon rouvrira normalement dès samedi matin : « On va pouvoir rouvrir la voie normalement. On est en train de faire des travaux de finition, des travaux de bourrage encore, mais rien qui fait qu’on ne pourra pas rouvrir », s'exclame Michael Marchand, chef de projet des travaux. Il ajoute que durant la fermeture de la ligne, il n’y a pas eu de problèmes majeurs, hormis des petits aléas de chantier, comme une conduite qui n’était pas sur un plan ou une machine en panne. Aucun accident n’est à déplorer pour le moment. Michael Marchand dit avoir été chanceux avec la météo, ce qui a permis de respecter le planning : « Il y a juste deux jours où il a fait vraiment chaud où on a dû adapter les horaires des équipes. Sinon, il a fait frais au bon moment, donc c’était parfait ». /ech