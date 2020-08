La restriction des visites apporte plus de sérénité à l’H-JU

La restriction des visites a des effets bénéfiques dans certains services de l’Hôpital du Jura. Leur format a été revu ces derniers mois en raison de la pandémie de Covid-19. Actuellement, les visites ne sont permises que pendant 1h sur certaines plages de l’après-midi et sont limitées à deux personnes par jour et par patient. C’est encore plus réduit pour la maternité où seuls les papas peuvent se rendre 1h par jour. Des mesures qui ont un impact positif sur le fonctionnement du service: « Le personnel soignant peut adapter les soins au rythme des patients, tandis que les mamans peuvent se reposer et apprendre à connaître leur bébé », indique Aude Affolter, sage-femme cheffe à la maternité de Delémont.