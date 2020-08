Le taux de chômage grimpe encore dans le Jura

La situation continue de se détériorer sur le marché du travail régional. Le Service de l’économie et de l’emploi du canton du Jura indique lundi matin que le taux de chômage s’est établi à 5% au mois de juillet, ce qui représente un accroissement de 0,4 point et 148 chômeurs supplémentaires. Ce cap n’avait plus été atteint depuis février 2017. En variation annuelle, le taux de chômage cantonal affiche une progression de 1,8 point. Selon le relevé mensuel du Secrétariat d’état à l’économie, 2'443 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régional de placement le 31 juillet.

Le taux de chômage a atteint 5,1% dans le district de Delémont, 5,3% dans celui de Porrentruy et 4,1% aux Franches-Montagnes. Au niveau national, il est resté stable à 3,2% en juillet.

Les autorités précisent que près de 1'650 entreprises jurassiennes ont perçu des indemnités RHT au cours des cinq derniers mois. /comm-alr