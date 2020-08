Théâtre du Jura : subvention cantonale de 4 millions proposée

Le Parlement jurassien est invité à délier la bourse à hauteur de 4 millions de francs pour l’exploitation du Théâtre du Jura entre 2021 et 2023. Le Gouvernement va soumettre cet automne au législatif cantonal un arrêté qui doit permettre au nouveau lieu culturel en construction à Delémont de se doter d’un encadrement professionnel et d’une programmation répondant aux missions fixées.

Dans le détail, le Gouvernement souhaite attribuer au Théâtre du Jura 1 million pour l’an prochain, puis 1,5 million pour 2022 et 2023. Ces montants sont légèrement inférieurs aux prévisions budgétaires établies en 2015 quand le Parlement a donné son aval à la création de l’infrastructure.





Objectif à 28'000 spectateurs par année dès 2023

Côté chantier, la crise du coronavirus est passée par là. Mais sauf nouvel imprévu, l’ouverture au public pourra être maintenue en septembre 2021 ou au plus tard en novembre de la même année. Une création théâtrale jurassienne est imaginée pour l’inauguration avec les artistes du cru les plus en vue du moment, puis une quinzaine de comédiens amateurs. Pour la suite, il est prévu de donner au Théâtre du Jura une centaine de représentations par année, soit une trentaine de spectacles différents, puis d’y réaliser trois créations jurassiennes de théâtre et de danse. Le lieu a pour objectif d’accueillir annuellement 28'000 spectateurs dès 2023. A noter qu’une collaboration avec le Theater Basel doit donner naissance à une saison dédiée au public francophone de Bâle. /rch-comm

Invité du journal de 12h15, Martial Courtet (président du Gouvernement jurassien et ministre de la Culture) a commenté le subventionnement cantonal :