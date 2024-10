Le théâtre amateur sous le feu des projecteurs

Le théâtre amateur est mis à l’honneur cet automne à Delémont. Le « Carrefour des Théâtres » revient pour une cinquième édition du vendredi 25 octobre au samedi 9 novembre. Le festival est organisé par la Fédération jurassienne des sociétés de théâtre amateur (FJSTA) pour la première fois de manière officielle et il investit le Théâtre du Jura pour la deuxième édition consécutive. L’événement verra défiler cinq troupes amateures du Jura, Jura bernois et de Payerne sur les planches de la grande salle. Le Forum St-Georges est quant à lui mis à contribution pour la première fois dans l’histoire du « Carrefour des Théâtres ». La compagnie Vol de Nuit y présentera « L’écume des jours », pièce inédite adaptée du roman de Boris Vian. Enfin, une création originale mise en scène pour l’occasion et intitulée « Ota, rivière d’Hiroshima » fera office d’ouverture le 25 octobre, toujours au Théâtre du Jura. Elle rassemble des comédiens armateurs de huit troupes différentes, des musiciens et des danseuses, soit « une trentaine de personnes sur scènes », détaille Jean-Daniel Seuret. Le metteur en scène explique que la pièce est le fruit d’une collaboration entre les comédiens et les équipes professionnelles du Théâtre du Jura.