Robert Sandoz va quitter le Théâtre du Jura

Il restera celui qui a lancé les premières saisons culturelles du Théâtre du Jura. Robert Sandoz, en poste depuis le 1er janvier 2020, va quitter la direction de l’institution culturelle jurassienne pour reprendre, en 2025, celle du Théâtre du Passage à Neuchâtel, d’où il est originaire. « Je partirai après 5 ans d’investissement heureux dans une aventure nouvelle, plus proche de ma famille et de mes amis », confie le directeur artistique qui assumera encore la programmation de la saison 2024-2025 avant son départ.





« Une histoire à succès qui doit beaucoup à Robert Sandoz »

Le Conseil de fondation du TDJ regrette sa décision, mais relève son « infatigable investissement » et sa présidente Geneviève Bugnon souligne « une histoire à succès qui doit beaucoup à Robert Sandoz et à son équipe ». Sous sa houlette, le Théâtre du Jura a réussi son lancement avec un taux de remplissage de 87% sur l’année 2022 et des résultats financiers proches de l’équilibre. « Je quitte une institution saine et en plein essor », avance l’intéressé l’esprit tranquille avant de prendre la suite de Robert Bouvier à la tête de l’institution neuchâteloise. Le poste de directeur du Théâtre du Jura sera « rapidement » mis au concours par le Conseil de fondation. /comm-jpi