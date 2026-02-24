Montrer que « même handicapés, on peut faire de belles choses »

Ils sont à la fois acteurs, scénaristes, metteurs en scène, et ont entièrement produit la pièce, de l’écriture jusqu’à la réalisation des décors. « Ils ont tout fait, c’est leur bébé. Moi je ne suis que la gendarmette qui dit « ça, on ne peut pas dire » et qui donne les explications. Mais ils ont travaillé les textes, fait des recherches, ont écrit et se sont concertés entre eux », confie Laurence Roueche, animatrice de cet atelier d’expression qui mènera les résidents jusqu’aux planches du Théâtre du Jura. « J’ai fait du théâtre quand j’étais gamine, mais là c’est autre chose, on va aller au Théâtre du Jura quand même, ce n’est pas rien ! Mais ça fait peur, on a le trac quand même parce qu’il y aura plein de gens devant nous », glisse fièrement Isabelle, 50 ans, qui joue l’intellectuelle d’une classe passablement dissipée.





« Je suis capable de tout faire comme tout le monde, c’est une thérapie »

Pour sa copine Charlotte, ce sera aussi une occasion en or de faire passer un message au public. « Le handicap, c’est pas trop ça… il y a des gens qui nous regardent de travers. Je suis née avec une fente labio-maxillo-palatine, je me suis beaucoup faite agressée à l’école, et là j’ai envie de montrer aux gens que même si on est handicapés, on peut faire de belles choses », souffle Charlotte pour qui monter sur la scène du grand Théâtre du Jura sonnera comme une revanche sur la vie. L’initiative vise à faire évoluer les regards sur le handicap. Mais Laurence Roueche retient surtout les effets bénéfiques sur les résidents eux-mêmes. « Ils sont créatifs et comprennent qu’ils sont capables de faire beaucoup de choses. Je suis comme tout le monde, je suis capable de tout faire, et c’est une thérapie. Malgré leurs troubles, même lorsqu’ils ne vont pas bien en foyer, quand ils arrivent au théâtre ils sont concentrés sur leur pièce, ils sont en équipe, et ça leur fait du bien », relève la monitrice qui dit avec le sourire « stresser plus qu’eux » en vue du grand jour. Il reste encore du travail, sans doute des imprévus et aléas à gérer, mais Isabelle promet que « vous allez pleurer de rire ». Pour paraphraser une citation devenue culte d’ex-conseiller fédéral, ça aussi, c’est une thérapie ! /jpi