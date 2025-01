Robert Sandoz : « J’ai reçu énormément d’amour »

Il a poussé la porte du Théâtre du Jura pour la dernière fois ce vendredi dans le costume du directeur : Robert Sandoz, premier directeur de l’institution jurassienne entré en fonction en 2020, s’en va au Théâtre du passage à Neuchâtel. Il a dressé le bilan de ces cinq années dans « La Matinale ». « Il y a beaucoup de choses que je voulais réaliser en 10 ans, qu’on a réalisées en 3 ans », se réjouit-il. « L’équipe, l’idée d’avoir réussi à former ici où personne n’avait encore pratiquer ces métiers », constitue l’une de ses plus grandes satisfactions. « C’est pour ça que je suis confiant pour la suite, car l’équipe reste la même », ajoute-t-il. A son successeur, Denis Maillefer, il glisse un conseil : « Être prêt à accueillir tout l’amour, j’ai reçu énormément d’amour. S’il est ouvert à ce qu’il recevra, il aura toujours envie d’aller au travail. Qu’il arrive avec les oreilles, le cœur, les mains bien ouvertes et ça ira tout seul ». /mmi