L’inquiétude grandit à la frontière franco-suisse

La France placée sur liste rouge, c’est la grande crainte des acteurs économiques des cantons frontaliers ces dernières heures. L'Hexagone a en effet franchi lundi la barre des 60 contaminations au coronavirus pour 100'000 habitants sur deux semaines. Or, au-delà de ce chiffre, la Suisse peut le considérer comme pays "à risque". Toute personne en provenance de France devrait, le cas échéant, observer une quarantaine de dix jours.





« Tenir compte des réalités économiques des cantons frontaliers »

« Il y a des inquiétudes pour l’accès de la main-d’œuvre frontalière au sein de nos entreprises, restaurants, commerces, institutions de soin. On craint aussi la fermeture des postes frontières comme au plus fort de la crise », confie le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, Pierre-Alain Berret. Il plaide d’ailleurs en faveur d’exceptions pour les travailleurs frontaliers, « des mesures pragmatiques qui tiennent compte des réalités économiques des cantons frontaliers ».