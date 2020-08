Commentaire : « Où s’arrête la liberté des anti-masque ? »

« La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres ». Voilà ma réponse aux manifestants qui prônent la liberté côte-à-côte, se font la bise et s’enlacent par dizaines, sans masque évidemment. Liberté de penser « marre de ces masques » ? D’accord. Liberté de s’exposer à ce point et ainsi d’exposer les autres ? Non.

















































Comment regarder en face les soignants au front en plein cœur de la crise ? Comment regarder en face le commerçant qui ferme boutique ? Comment regarder en face la famille qui perd un être cher ? Comment regarder en face le citoyen qui paie des primes d'assurance maladie ?

























« Les décès intervenus ces derniers mois ne peuvent pas être imputés au coronavirus. Vieillesse et comorbidité caractérisent la plupart des morts », clame le leader des manifestants. La plupart seulement ! Et parce qu'on est vieux et/ou malade, on doit mourir ?





































Je termine par une note d’espoir : pratiquement aucun jeune, de 30 ans ou moins, n’était présent samedi. « La jeunesse n’a pas le recul suffisant pour se mobiliser », rétorque le chef de file delémontain. Et les manifestations pour le climat, des milliers de jeunes dans les rues en début d’année, qu’en faites-vous ?