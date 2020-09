La culture taignonne fait sa rentrée

Thomas Loosli nous parle de ces expositions, qui retracent quarante ans de vie culturelle.



Craintes financières

Quant à l’impact financier de la pandémie, Thomas Loosli l’estime limité pour 2020. Il craint toutefois que celui-ci se reporte à 2021, si les organismes qui octroient habituellement des subventions ou des dons à l’Espace culturel du Café du Soleil n’ont plus les moyens de le faire.

Le coordinateur est toutefois plus inquiet quant à la venue du public : il imagine que les craintes des rassemblements et le manque de moyens financiers risque de rendre les spectateurs plus frileux.

La programmation complète de l’Espace culturel du Café du Soleil sera disponible dans quelques jours ici. /nbe