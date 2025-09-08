Le Soleil se tourne vers la seconde moitié de l’année

Le Soleil passe la seconde. Le centre culturel franc-montagnard a dévoilé ce lundi matin à Saignelégier le programme de sa deuxième partie de saison. Une vingtaine d’événements se déroulera du 20 septembre au 20 décembre. L’association garde l’esprit éclectique de la première partie de l’année en présentant des rendez-vous en lien avec la musique, le théâtre, la littérature ou encore la peinture. Elle peut aussi compter sur des artistes jurassiennes de renom comme la rappeuse Baby Volcano qui rentrera d’une tournée au Canada pour réaliser sa seule date dans l’Arc jurassien le 4 octobre, l’humoriste Laura Chaignat et les représentations les 24, 25 et 26 octobre de son dernier spectacle « Les amis, ça s’arrose combien de fois par semaine ? » ainsi que la danseuse Eugénie Rebetez pour une présence unique dans le Jura afin de présenter « Comeback » les 5 et 6 décembre, elle qui a débuté au Soleil il y près de vingt ans. Pour le coordinateur du centre culturel taignon, la présence de ces têtes d’affiche régionales prouve « que les artistes ont plaisir à venir jouer ici », savoure Jérôme Gogniat qui a constaté un fort engouement du public lors de la première partie de la saison.