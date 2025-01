La saison du renouveau pour Le Soleil

Appelez-le désormais « Le Soleil » : le centre culturel de Saignelégier présente ce lundi une nouvelle identité visuelle, synonyme de nouvelle dynamique. Depuis l’automne dernier et la nomination de Jérôme Gogniat comme coordinateur culturel, le mouvement associatif s’est vu « revivifié. Plus d’une trentaine de bénévoles ont rejoint l’association », annonce Le Soleil dans un communiqué. L’Espace culturel du Soleil devient Le Soleil et lancera sa première saison sous ce nom le 25 janvier. Le producteur chaux-de-fonnier Arthur Henry, double champion de Suisse de loopstation et beatboxer, viendra notamment présenter son projet « Sampling the world », un show visuel et sonore. Le 31 janvier, l’accordéoniste Yegor Zabelov se produira dans le chef-lieu taignon. Le 2 février, le premier Matin classique de la saison accueillera le duo Simon Stettler et Christelle Matthey à la clarinette et au piano. L’ensemble de la programmation sera dévoilé le 22 janvier. /comm-mmi