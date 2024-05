Thierry Schluchter veut redonner au Café du Soleil « son âme de départ »

Thierry Schluchter s’est engagé en famille dans cette aventure « avec des perspectives de continuer et de faire perdurer cela » avec ses filles. Le Vadais compte déménager prochainement à Saignelégier. Il veut « répondre aux attentes du conseil d’administration, de l’espace culturel et des anciens pour redonner à cet établissement emblématique son âme de départ ». Le gérant prévoit d’ouvrir le restaurant six jours sur sept, d’instaurer quelques animations culinaires et de profiter de l’extérieur du bâtiment avec les terrasses musicales. Thierry Schluchter présentera son équipe lors d’un apéritif le 17 mai.





Entretenir des relations avec l’espace culturel

Au-delà de son restaurant et de son hôtel, le Café du Soleil est aussi une vitrine pour la culture de la région. Thierry Schluchter envisage une collaboration étroite avec l’espace culturel. « Je vois pratiquement tous les jours les responsables de l’espace culturel. On va planifier plein d’animations pour tout le monde », souffle-t-il en attendant l’arrivée des beaux jours. « Je suis encore un petit peu tendu mais aussi optimiste ». /nmy