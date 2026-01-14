Le Soleil garde sa variété et y ajoute ses projets ambitieux

Le centre culturel des Franches-Montagnes a présenté ce mercredi à Saignelégier la programmation de sa première partie de saison. Deux de ses créations font partie de la vingtaine d’événements proposée.
Le Soleil prend de l’envergure. Le centre culturel des Franches-Montagnes a dévoilé ce mercredi à Saignelégier la programmation de sa première partie de saison. Parmi la vingtaine de rendez-vous programmée de janvier à juin, deux événements particuliers ont été mis sur pied. Un festival de l’absurde et du clownesque se tiendra les 27 et 28 mars et mettra à l’affiche Piaf & Gloria pour un cabaret burlesque et chaotique nommé « ça dégage ! », ainsi qu’Arnaud Aymard qui présentera « L’Oiseau bleu », le conte absurde d’un héros chargé de sauver la Suisse d’une invasion de chômeurs. Et puis Le Soleil organise le 16 mai sa balade musicale qui partira de l’Espace La Velle au Noirmont en passant à proximité des Sommêtres pour rejoindre le centre culturel à Saignelégier. Des représentations musicales interviendront le long du chemin pour égailler les oreilles des participants. Ces deux événements imaginés par Le Soleil marque une certaine maturité. « C’est le fruit de plusieurs mois de travail pour arriver à ce genre d’événement », souligne le coordinateur culturel taignon Jérôme Gogniat.
Jérôme Gogniat : « On a plusieurs événements peut-être un peu plus conséquents. »
Au-delà de ses « propositions maison », le Soleil conserve une programmation variée. « Dans chaque groupe on essaie d’aller cherche des projets de qualité », appuie Jérôme Gogniat. Les moments forts seront notamment l’exposition « Zbigl !:Grand Tourisme » de Plonk & Replonk en février, la 2e édition du Zénith Comedy Club avec la Taignonne Laura Chaignat et différents humoristes en mars ou encore le spectacle-hommage à la comédienne, chanteuse et danseuse franc-montagnarde La Castou en juin lors du vernissage du Chemin de La Castou qui sera situé entre la Halle-Cantine et le Centre de Loisirs. Cette année, le centre culturel proposera aussi de nouveaux cours de danses africaines pour les enfants et les adultes avec Amadou Dieng. La mi-saison prendra fin les 19 et 20 juin avec la Fête du Soleil qui mêlera portraits d’artistes, DJs, danses urbaines et animation musicale avec l’incontournable Vincent Vallat. /nmy