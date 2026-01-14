Le Soleil garde sa variété et y ajoute ses projets ambitieux

Le Soleil prend de l’envergure. Le centre culturel des Franches-Montagnes a dévoilé ce mercredi à Saignelégier la programmation de sa première partie de saison. Parmi la vingtaine de rendez-vous programmée de janvier à juin, deux événements particuliers ont été mis sur pied. Un festival de l’absurde et du clownesque se tiendra les 27 et 28 mars et mettra à l’affiche Piaf & Gloria pour un cabaret burlesque et chaotique nommé « ça dégage ! », ainsi qu’Arnaud Aymard qui présentera « L’Oiseau bleu », le conte absurde d’un héros chargé de sauver la Suisse d’une invasion de chômeurs. Et puis Le Soleil organise le 16 mai sa balade musicale qui partira de l’Espace La Velle au Noirmont en passant à proximité des Sommêtres pour rejoindre le centre culturel à Saignelégier. Des représentations musicales interviendront le long du chemin pour égailler les oreilles des participants. Ces deux événements imaginés par Le Soleil marque une certaine maturité. « C’est le fruit de plusieurs mois de travail pour arriver à ce genre d’événement », souligne le coordinateur culturel taignon Jérôme Gogniat.