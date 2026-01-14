Le Soleil garde sa variété et y ajoute ses projets ambitieux

Le centre culturel des Franches-Montagnes a présenté ce mercredi à Saignelégier la programmation ...
Le Soleil garde sa variété et y ajoute ses projets ambitieux

Le centre culturel des Franches-Montagnes a présenté ce mercredi à Saignelégier la programmation de sa première partie de saison. Deux de ses créations font partie de la vingtaine d’événements proposée.

Le centre culturel franc-montagnard propose notamment un festival de l'absurde et du clownesque ainsi qu'une balade musicale. (Photo : archives). Le centre culturel franc-montagnard propose notamment un festival de l'absurde et du clownesque ainsi qu'une balade musicale. (Photo : archives).

Le Soleil prend de l’envergure. Le centre culturel des Franches-Montagnes a dévoilé ce mercredi à Saignelégier la programmation de sa première partie de saison. Parmi la vingtaine de rendez-vous programmée de janvier à juin, deux événements particuliers ont été mis sur pied. Un festival de l’absurde et du clownesque se tiendra les 27 et 28 mars et mettra à l’affiche Piaf & Gloria pour un cabaret burlesque et chaotique nommé « ça dégage ! », ainsi qu’Arnaud Aymard qui présentera « L’Oiseau bleu », le conte absurde d’un héros chargé de sauver la Suisse d’une invasion de chômeurs. Et puis Le Soleil organise le 16 mai sa balade musicale qui partira de l’Espace La Velle au Noirmont en passant à proximité des Sommêtres pour rejoindre le centre culturel à Saignelégier. Des représentations musicales interviendront le long du chemin pour égailler les oreilles des participants. Ces deux événements imaginés par Le Soleil marque une certaine maturité. « C’est le fruit de plusieurs mois de travail pour arriver à ce genre d’événement », souligne le coordinateur culturel taignon Jérôme Gogniat.

Jérôme Gogniat : « On a plusieurs événements peut-être un peu plus conséquents. »

Ecouter le son

Au-delà de ses « propositions maison », le Soleil conserve une programmation variée. « Dans chaque groupe on essaie d’aller cherche des projets de qualité », appuie Jérôme Gogniat. Les moments forts seront notamment l’exposition « Zbigl !:Grand Tourisme » de Plonk & Replonk en février, la 2e édition du Zénith Comedy Club avec la Taignonne Laura Chaignat et différents humoristes en mars ou encore le spectacle-hommage à la comédienne, chanteuse et danseuse franc-montagnarde La Castou en juin lors du vernissage du Chemin de La Castou qui sera situé entre la Halle-Cantine et le Centre de Loisirs. Cette année, le centre culturel proposera aussi de nouveaux cours de danses africaines pour les enfants et les adultes avec Amadou Dieng. La mi-saison prendra fin les 19 et 20 juin avec la Fête du Soleil qui mêlera portraits d’artistes, DJs, danses urbaines et animation musicale avec l’incontournable Vincent Vallat. /nmy

Jérôme Gogniat : « On a eu énormément de plaisir à découvrir certains artistes qu’on propose. »

Ecouter le son


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Un chercheur de Jurassica fait vaciller la théorie de l’origine des chevaux

Un chercheur de Jurassica fait vaciller la théorie de l’origine des chevaux

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 17:58

La gauche et les syndicats veulent étendre le salaire minimum dans le Jura

La gauche et les syndicats veulent étendre le salaire minimum dans le Jura

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 18:10

Les chiens de traîneaux repartent pour un tour de piste enneigée ou herbeuse

Les chiens de traîneaux repartent pour un tour de piste enneigée ou herbeuse

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 16:58

Un postulat pour un prélèvement de l’impôt sur le salaire

Un postulat pour un prélèvement de l’impôt sur le salaire

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 13:40

Articles les plus lus

Une bourse littéraire pour Léonie Adrover

Une bourse littéraire pour Léonie Adrover

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 11:34

Flashé à 79 km/h au lieu de 50 à Courchapoix

Flashé à 79 km/h au lieu de 50 à Courchapoix

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 11:35

Un postulat pour un prélèvement de l’impôt sur le salaire

Un postulat pour un prélèvement de l’impôt sur le salaire

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 13:40

Les chiens de traîneaux repartent pour un tour de piste enneigée ou herbeuse

Les chiens de traîneaux repartent pour un tour de piste enneigée ou herbeuse

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 16:58

« La Balade jurassienne » en peaux de phoque à la Scheulte

« La Balade jurassienne » en peaux de phoque à la Scheulte

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 08:51

Cambriolage dans les bureaux communaux de Crémines

Cambriolage dans les bureaux communaux de Crémines

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 09:40

Une bourse littéraire pour Léonie Adrover

Une bourse littéraire pour Léonie Adrover

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 11:34

Flashé à 79 km/h au lieu de 50 à Courchapoix

Flashé à 79 km/h au lieu de 50 à Courchapoix

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 11:35