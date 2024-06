Une Terrasse musicale sous le signe des découvertes

La Terrasse musicale devrait perdre un peu de son ADN, mais pas de sa qualité. L’Espace culturel du Café du Soleil organise son mini-festival en plein air dès ce vendredi soir à Saignelégier. L’événement commence avec une scène ouverte pour permettre de découvrir des artistes de la région avec huit prestations allant du piano solo, à l’électro, en passant par le blues et le folk irlandais, notamment. Le reste de la programmation se veut variée avec du rock maghrébin et instrumental, du punk réaliste, des airs latinos ou des chansons plus classiques. Les artistes, pour l’essentiel de la région, se succéderont ensuite sur scène samedi et le week-end prochain avec sept concerts. « On a imaginé cette programmation en essayant d’être le plus varié possible, en laissant toujours la place aux artistes régionaux et en choisissant des groupes qui font de la musique accessible à tout le monde et qui soit si possible festive et dansante », explique Thomas Loosli, le coordinateur de l’Espace culturel du Café du Soleil.