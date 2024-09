Le Café du Soleil confie la culture à Jérôme Gogniat

Jérôme Gogniat veut faire briller la culture au Café du Soleil. Il est le nouveau coordinateur culturel de l’établissement situé à Saignelégier, selon une information parue samedi dans le journal « Le Franc-Montagnard ». Auparavant, le Taignon de 35 ans a été le chef de file de la Hopscène qui gérait la partie culturelle de la BFM jusqu’à la dissolution de l’association en juin dernier. Il a pris ses nouvelles fonctions lundi pour succéder à Thomas Loosli. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jérôme Gogniat arrive en terrain connu. « J’y ai fait mes premières gammes de piano et plus tard on a lancé le groupe Ska Nerfs. On a fait nos premières scènes ici », se souvient-il, conscient que ces expériences ont influencé sa vie, lui qui est actuellement co-programmateur du festival Tartare de Miettes et membre de la coopérative du Bateau jaune.