Une Fête du peuple restreinte, mais un contexte politique intense

Pas de banquet, ni de festival des arts de la rue et une Rauracienne chantée sans se donner la main : la Fête du peuple aura un goût particulier cette année. La 73e édition de la manifestation se tiendra ce week-end à Delémont. Toute la partie festive a été annulée à cause de la pandémie, mais le volet politique a été maintenu avec diverses mesures sanitaires. La réception officielle est prévue le samedi soir avec le Gouvernement jurassien in corpore, puis la conférence de presse et la manifestation officielle le lendemain.

Le secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien estime qu’il était indispensable de maintenir la partie politique dans la perspective du vote de Moutier l’an prochain. Selon Pierre-André Comte, la campagne a bel et bien démarré. Le MAJ va notamment articuler son message autour d’un anniversaire célébré cette année, à savoir les 50 ans de la reconnaissance du peuple jurassien dans la constitution bernoise qui représentent « une leçon pour Moutier face au maintien du monopole du pouvoir bernois sur la région », selon le comité d’organisation.

Les Jurassiennes et Jurassiens pourront suivre tous les événements de la Fête du peuple en direct sur la page Facebook du MAJ. Ils sont également invités à sortir et hisser leurs drapeaux aux couleurs du canton. Les détails sont à retrouver sur le site du Mouvement autonomiste jurassien. /alr