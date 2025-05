Un tournant important dans l’histoire du MAJ

« Il nous faut changer de stratégie pour faire en sorte que l’idéal de l’unité jurassienne reste dans les esprits et dans les cœurs, bien que celui-ci ne peut plus être un objectif territorial immédiat », affirme Pierre-André Comte, secrétaire général du MAJ. Le transfert de Moutier dans le canton du Jura va donc marquer un changement majeur. Il a fallu redéfinir la nouvelle stratégie de façon plus précise. « Elle consiste à intensifier les relations interjurassiennes. Il y a un peuple qui occupe deux cantons différents. Nous devons nous soucier des intérêts fondamentaux de ce peuple dans les deux régions », ajoute le secrétaire général. L’objectif est aussi de lutter contre certains dangers qui pèsent encore sur une partie du Jura bernois, selon Pierre-André Comte. « Je pense naturellement à la “biennisation”. Il nous appartient de faire en sorte qu’ensemble, on puisse défendre notre région et son identité culturelle par-dessus les frontières cantonales », raconte-t-il. Le MAJ affirme encore qu’il est prêt à accompagner Belprahon dans sa volonté autonomiste.