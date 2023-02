Le 13 février 2023, une double commémoration pour le Jura

Ce lundi 13 février 2023 marque une double commémoration pour le canton du Jura. A cette date, en 1998, soit il y a 25 ans jour pour jour, disparaissait Roger Schaffter, l’un des pères du canton. Il avait 80 ans. En 1948, il y a 75 ans jour pour jour également, paraissait le tout premier numéro du Jura Libre, l’organe de presse du Rassemblement jurassien devenu le Mouvement autonomiste jurassien.





« C’était l’homme-argument »

Roger Schaffter a été le cofondateur du Mouvement séparatiste jurassien. Aux côtés de Roland Béguelin, il a joué un rôle déterminant pour l’indépendance du Jura. Il est ensuite devenu Conseiller aux Etats sous l’étiquette du PDC. « Il n’y a pas de canton du Jura sans Roland Béguelin, mais il n’y en a pas non plus sans Roger Schaffter. Ces deux talents ont su se mettre ensemble pour mobiliser le peuple jurassien. On leur doit tout. Roger Schaffter, c’était l’homme-argument qui s’adressait d’abord au cœur avant l’esprit. Il galvanisait les foules à la Fête du peuple jurassien et galvanisait les lecteurs dans ses chroniques du Jura Libre », confie Pierre-André Comte, secrétaire général du MAJ.

Le Jura Libre, justement, célèbre lui les 75 ans de sa première parution. Roger Schaffter en a été le premier rédacteur en chef. « Comme les dirigeants et les militants, le Jura Libre a été un élément déterminant dans la lutte. Ce journal continue aujourd’hui d’avoir une importance réelle, notamment au sein de la classe politique. Il y a toujours de quoi s’informer sur la situation et de quoi ironiser aussi un peu. Le Jura Libre donne également une place importante à la langue française, à son respect et à son rayonnement », dit Pierre-André Comte. /rch







Entretien avec Pierre-André Comte, secrétaire général du MAJ :