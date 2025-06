Le MAJ se tourne vers de nouveaux défis

Le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) appelle à un nouvel élan en faveur des droits et des intérêts du peuple jurassien établi sur deux cantons à l’occasion de commémoration des plébiscites du 23 juin 1974. Il redoute une « biennisation » du Jura méridional dans une partie francophone de plus en plus marginalisée à l’intérieur du canton de Berne. « Le Sud du Jura reste exposé à une vulnérabilité culturelle, politique et institutionnelle persistante », écrit le MAJ qui veut poser les bases d’une réorientation de son action et œuvrer pour favoriser le développement des relations interjurassiennes.

Les séparatistes n’en oublient pas pour autant Belprahon. Le MAJ continuera à se tenir aux côtés des autonomistes pour faire valoir le droit de leur commune à l’autodétermination. Et puis, à quatre mois des prochaines élections cantonales jurassiennes, le MAJ invite les candidats à affirmer leur volonté de concourir à la plus grande cohésion du canton du Jura et de la communauté jurassienne. Il appelle aussi à accueillir Moutier dans un esprit d’unité, de respect mutuel et d’ouverture sur l’avenir. /rce